В ООН наполягають на евакуації українців з інвалідністю

Деякі люди з інвалідністю в Україні як і раніше знаходяться в небезпечних для життя ситуаціях. Їх необхідно евакуювати, щоб забезпечити доступ до їжі, тепла та інших благ.

Про це повідомляє Reuters.

У Комітеті ООН з прав інвалідів зазначили, що "серйозно стурбовані" становищем людей з інвалідністю в країні, яка зазнала повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Відзначається, що українці в інтернатах піддаються "серйозному ризику", у зв'язку з цим Україну і Росію закликали негайно евакуювати їх.

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"Їх доступ до їжі і прийнятного рівня життя, включаючи доступ до опалення в майбутні зимові місяці, знаходиться під загрозою", - заявив заступник голови Комітету Йонас Рускус.

За його словами, у Комітету є інформація про те, що щонайменше 12 осіб з обмеженими можливостями померли в інтернатному закладі на тимчасово окупованій РФ території.

Він сказав, що комітету також відомо про людей з інвалідністю, які "утримуються в нелюдських умовах, піддаються жорстокому поводженню і використовуються в якості живого щита збройними силами Російської Федерації".

За даними Комітету, Евакуація цих людей не є пріоритетною. До початку конфлікту в Україні проживало близько 2,7 мільйона осіб з інвалідністю.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Управлінні Верховного комісара у справах біженців ООН заявили, що війна Росії проти України викликала найбільший з моменту закінчення Другої світової війни рух біженців. Майже третина з 44-мільйонного населення України була змушена покинути свої будинки.

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