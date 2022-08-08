Зараз Мелітополь – це великий логістичний хаб окупантів, який розповсюджує озброєння по всьому Запорізькому напрямку.

Мелітопольські партизани сприяють діям українських військових. Вони знищують залізничні об’єкти, затримують логістику противника та інформують українські сили про пересування підрозділів окупантів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко під час інформаційного телемарафону.

"Ми бачимо, що Мелітополь - це один з оплотів українського спротиву на Запорізькому напрямку. Ми знаємо, що там дуже суттєво діють українські партизани, які переходять до знищення залізничних об’єктів. Крім того, вони продовжують чинити супротив, затримуючи логістику противника. Ну й інформують українські сили про пересування підрозділів (окупантів - УНІАН), підвезення техніки, тощо", - зазначив він.

За словами експерта, партизанський опір дуже важливий, бо він сприяє діям українських оборонців по ураженню складів. Мусієнко також додав, що Мелітополь зараз – це великий логістичний хаб окупантів, який розповсюджує озброєння по всьому Запорізькому напрямку.

Раніше УНІАН вже повідомляв про красномовну реакцію мешканців Мелітополя на удар ВСУ по базі окупантів. Українці ненавидять рашистів і бажають їм смерті, навіть на тимчасово окупованих територіях люди щиро радіють провалам росіян.

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