Ешелон прибув до Херсонської області з окупованого Криму, зазначив радник міністра внутрішніх справ.

Військовослужбовці Збройних сил України в Херсонській області знищили залізничний ешелон з більш ніж 40 вагонів з живою силою, технікою і боєприпасами російських окупантів.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в соціальній мережі Facebook.

"У ніч з п'ятниці на суботу високоточним ударом HIMARS був знищений залізничний ешелон з більш ніж 40 вагонів, який прибув з Криму з живою силою, технікою і боєприпасами на ж/д станцію Брилівка, Херсонської області", - повідомив Геращенко.

За його даними, в результаті жива сила окупантів "перетворилася на вуглинки, техніка в купи металобрухту, а БК злетів у повітря".

Також, за даними розвідки, загинули всі машиністи та інженери компанії "Російські залізниці", які здійснювали транспортування військового вантажу з Криму в Херсонську область.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого в Україні розпочалася повномасштабна війна з РФ.

Наші воїни давали гідну відсіч супротивникам. Станом на 31 липня на нашій території ліквідували вже 40 830 супротивників.

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