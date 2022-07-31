Штурмова авіація Повітряних сил ЗСУ "віддячила" російським окупантам за Оленівку.

Штурмова авіація Повітряних сил ЗСУ добряче "віддячила" окупантам. На кількох стратегічних напрямках завдано потужних авіаударів із застосуванням різного ракетно-бомбового озброєння, яке є в наявності.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗС України.

"Знищено два польових склади боєприпасів, два ротних опорних пункти, до двадцяти одиниць бойової броньованої техніки, десятки орків", - уточнюється в повідомленні.

Винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних сил Збройних сил продовжують контролювати повітряний простір, підконтрольний Україні. Зокрема, зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил знищено чергову ціль – безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

"Також, на Ізюмщині, була бойова робота по винищувачу окупантів Су-30см, який, власне й атакував наші штурмовики Су-25. На жаль, збити винищувач рашистів не вдалося через велику відстань, втім завдяки цій бойовій роботі зенітників, Су-30 було відігнано, що дозволило нашій штурмовій авіації успішно завершити авіаційний удар і знищити окупантів", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлв УНІАН, українські захисники продовжують усувати російських окупантів за допомогою найрізноманітнішої зброї. Нещодавно вони знищили екіпаж танка снарядом, скинутим з безпілотника.

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