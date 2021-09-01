28 серпня під час обстрілу району Авдіївки і самого міста поранено і травмовано 9 українських військовослужбовців.

Українська сторона на переговорах у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі вимагає від Російської Федерації не порушувати режим припинення вогню на сході України.

Як повідомляє Українська делегація для участі у ТКГ у Facebook, сьогодні відбулось позачергове засідання підгрупи з безпеки, скликане головою СММ ОБСЄ в Україні, послом Яшаром Халіт Чевіком.

"Сторони обговорили численні грубі порушення режиму припинення вогню, зокрема обстріли противником району Авдіївки та роботу координаційного механізму для їх профілактики та у разі порушення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що позиція Української делегації полягає в тому, що підгрупа з безпеки має бути частиною координаційного механізму, і саме за її допомогою сторони мають верифікувати порушення режиму припинення вогню.

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"Ми вимагаємо від російської сторони вжити негайних заходів щодо припинення порушень режиму припинення вогню та повернутися до його повного дотримання", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, 28 серпня під час обстрілу району Авдіївки і самого міста поранено і травмовано 9 українських військовослужбовців.

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Автор: Віталій Саєнко