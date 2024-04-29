Аналітики вважають, що повідомлення про окремі інциденти можуть маскувати загальну картину на фронті.

Російські війська досягли успіхів щонайменше в трьох точках на східному напрямку українського фронту. Тактичні наступи Росії тепер відбуваються щодня і відображають новий темп на полі бою. На цьому тлі військові блогери та аналітики критикують повідомлення з офіційних джерел про втрати України, звинувачуючи їх у нереалістичності, пише CNN.

Одне з головних зусиль Росії зосереджено в Донецькій області, де, за даними моніторингової групи DeepState, російські війська просуваються вперед у восьми різних місцях уздовж лінії фронту. В іншому місці, приблизно за 180 км на північ, російські війська також домоглися своїх перших успіхів майже за три місяці на тій частині лінії фронту, яка врізається в Харківську область.

"При цьому в міру виведення військ і накопичення втрат військові блогери націлюють критику на офіційні українські повідомлення, звинувачуючи збройні сили у дедалі нереалістичніших новинах з поля бою".

Так, DeepState у своєму дописі в Telegram опублікував графічне відео, на якому російський солдат загинув унаслідок удару безпілотника в селі Соловйове, але використав цей ролик, щоб довести, що окремі інциденти можуть маскувати загальну картину, в чому моніторингова група звинуватила військових.

"Можна із задоволенням дивитися вічно відео, як російського (солдата) розривають на шматки. Але поруч є ще одна локація, яка потребує уваги: росіяни спокійно пересуваються селом, тримаючи його під контролем. Сили оборони завдають їм вогневої шкоди, і можна хоч мільярд разів повторювати (по національному телебаченню), що дві третини села перебуває під контролем українських військових, але картина реальності зовсім інша", - пише DeepState.

Минулого тижня сайт моніторингу подав аналогічну скаргу на військових, звинувативши "деяких представників" у некомпетентності, пише CNN.

Командувач української армії Олександр Сирський відповів на ці побоювання у своєму повідомленні в Telegram у неділю, припустивши, що непорозуміння виникли через нестабільність розвитку подій. Але при цьому Сирський також визнав, що загальна ситуація в Україні погіршилася.

Багато західних аналітиків, а також українські офіційні особи розглядають нинішнє нарощування темпів дій Росії як провісник великої спроби наступу пізніше цієї весни. Передбачається також, що Москва хоче скористатися своєю значною перевагою в боєприпасах до того, як поставки зі США доберуться до лінії фронту, зазначає CNN.

Ситуація на фронті - що відомо

27 квітня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російським окупантам вдалося прорватися і закріпитися в Очеретиному Донецької області.

За інформацією Deep State, російські загарбники захопили 80% селища. Також противник окупував Бердичі та просунувся в Кислівці. Крім того, зараз бої тривають у Красногорівці та Новокалиновому.

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