Українська авіація нанесла 3 удари по скупченню ворожого озброєння та техніки і опорних пунктах в Херсонському та Бериславському районах.

За добу на півдні українські військові знищили близько 24 російських окупантів, ворожі техніку та склад боєприпасів.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у Facebook.

"Нашою штурмовою авіацією та гелікоптерною парою нанесено 3 удари по скупченню ворожого озброєння та техніки і опорному пункту в Херсонському районі, та ще одному опорному пункту в Бериславському. За їх результатами та роботою ракетно-артилерійських підрозділів з виконання вогневих завдань, підтверджені втрати ворога в кількості 24 рашистів, 1 танка Т-62 та ще 5 одиниць іншої броньованої і автомобільної техніки", - зазначив він.

Крім того, за словами Назарова, неподалік Чарівного в Бериславському районі Херсонщини знищено склад боєприпасів ворога.

"Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - уточнив спікер командування.

Він також додав, що ворог намагається налаштувати місцеве населення на окупованих територіях проти Сил оборони України.

"Ворожа пропаганда продовжує вкидувати фейки і сіяти паніку серед населення, зокрема на окупованих територіях, щодо масованих обстрілів Збройними силами України аж до повного знищення тих населених пунктів, що будуть вивільняти з-під окупації", - сказав Назаров.

Нагадаємо, за даними The Times, Росія стягнула на південь 25 тисяч військових, щоб оточити Миколаїв.

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