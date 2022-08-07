Завдяки влучному пострілу техніку загарбників рознесло на частини.

Українські воїни 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ показали знищення російського танку з американського протитанкового комплексу.

Видовищний постріл із Javelin вдалося зафіксувати на відео.

Завдяки влучному пострілу техніку загарбників рознесло на частини. Ще один російський танк більше не руйнуватиме нашу країну.

93 бригада Холодний Яр продовжує знищувати окупаційні війська в Україні. До вашої уваги - видовищне відео сьогоднішнього пострілу джавелінщика по ворожому танку - йдеться у повідомленні.

Напередодні бійці 93 бригади "Холодний Яр" показали відео зі звільненого села Дібрівне на Харківщині. Зазначається, що перед відходом рашисти замінували село протипіхотними та протитанковими мінами.

Також "Холодноярівці" ділилися кадрами, на яких вони уразили позиції окупантів із саморобного дрону-камікадзе. Саморобний пристрій залетів точнісінько в будівлю, де оселилися російські загарбники.

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