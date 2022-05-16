Їй не вдалося доїхати до місця призначення.

Артилеристи 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка розбили ворожу техніку.

Відео удару по колоні російських загарбників опубліковано на сторінці бригади у Facebook.

На кадрах можна побачити, що українські захисники вдарили по ворожій колоні, коли вона рухалася полем.

"Знову рашистська колона не доїхала до місця призначення. Знову вони загадили наші родючі поля своїм металобрухтом. Ну ніяк не можуть знайти дорогу додому. Тож наші вказують їм єдино правильний напрямок – слідом за кораблем. Бо нема чого по-сіяному…" - відзначили у бригаді.

Раніше повідомлялося, що на Харківському напрямку українські воїни десантно-штурмових військ знищили колону російських морпіхів та 5 танків.

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