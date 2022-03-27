Три з чотирьох ракет вдалося збити за допомогою ПВО.

Сьогодні у небі над Волинню військові збили три з чотирьох ракет, які були випущені з території Білорусі.

Про це повідомив очільник Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

"За попередньою інформацією орієнтовно за 10 км від Луцька силами ППО було збито БПЛА. Не виключено, що це могла бути ракета. Наразі інформація уточнюється. Повідомимо згодом", - йшлося у його вечірньому повідомленні.

Пізніше він повідомив що три з чотирьох ракет вдалося збити за допомогою ПВО.

"Щодо вибухів, які було чутно сьогодні близько 21.00 години. З повітряних цілей над територією Республіки Білорусь відбувся обстріл 4-ма ракетами. Три ракети з чотирьох були збиті у небі над Волинню", - зазначив Погуляйко.

Раніше він повідомляв, що ситуація у Волинській області спокійна, військовослужбовці готові до будь-якого сценарію і перебувають у повній бойовій готовності.

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