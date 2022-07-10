Зазначається, що машина здатна перевозити вісім військовослужбовців та два члени екіпажу.

У Сухопутніх військах ЗСУ показали у дії бойові броньовані машини Mastiff, які українська армія отримала від уряду Великої Британії.

Як зазначається у дописі під відео, машина здатна перевозити вісім військовослужбовців та два члени екіпажу.

Разом з тим Mastiff має максимальну швидкість 90 км/год, може бути озброєний кулеметами від 7,62-мм до 12,7-мм або 40-мм автоматичним гранатометом.

Варто також зауважити, що це не ударна одиниця для поля бою, це машина насамперед для супроводження колон – рухома броньована вогнева точка та перевізник для відділення піхотинців. Також у завдання "Мастіфа" входить підтримка висадженого десанту вогнем.

Раніше воїни 92-ї ОМБр імені отамана Сірка разом із побратимами з 40-й артбригади показали спільне полювання на російську самохідну артилерійську установку "Піон". По ворожій цілі відпрацювала американська гаубиця М777.

Уже чимало іноземної зброї українські захисники ефективно використовують у боротьбі з російськими окупантами. Так, серед неї – німецькі 155 мм САУ Panzerhaubitze 2000. У Міноборони продемонстрували, як наші воїни працюють із німецькими САУ на лінії фронту.

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