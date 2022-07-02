Німецька САУ PzH 2000 б’є по російських загарбниках на східних рубежах.

Уже чимало іноземної зброї українські захисники ефективно використовують у боротьбі з російськими окупантам. Так, серед неї - німецькі 155 мм САУ Panzerhaubitze 2000.

На Facebook-сторінці Міноборони України продемонстрували, як ЗСУ працюють із німецькими САУ на лінії фронту.

У відомстві зазначили, що німецькі гаубиці мають чимало переваг. Серед них швидкострільність, точність, ефективне використання боєприпасів, мінімальний час на ураження цілі та відхід з бойової позиції.

"Відстрілялася і сховалася. 155 мм САУ Panzerhaubitze 2000 "відпрацювала" по російських загарбниках на східних рубежах", – йдеться в повідомленні.

"PzH 2000 – понад 55-тонна бойова машина німецького походження і з "пропискою" вже у ЗСУ", – наголосили в МОУ.

Як раніше повідомляв УНІАН, 7 червня Генеральний штаб Збройних Сил України заявив, що українські військові завершили теоретичну частину і розпочали практичні заняття зі стрільби з німецьких гаубиць PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000).

Як зазначали раніше в ОС, артилеристи задоволені наскільки швидко та якісно гармата PzH 2000 робить прив'язку та наводиться на ціль.

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