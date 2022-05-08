Збройні сили України успішно контратакують у Запорізькій області.
Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОДА.
"На Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не проводив. Наші військовослужбовці гідно тримають удар, здійснюючи успішні контрнаступальні дії, про що свідчать статистичні дані щодо втрат російської армії у Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.
У ранковому зведенні Генштабу про Запорізьку область не згадували, водночас йшлося про перегрупування ЗС РФ на Південнобузькому і Таврійському напрямках.
Крім того, українські війська розвивають контрнаступ в Харківському напрямку і вже протягом наступних тижнів можуть вийти на кордон з Росією.
Для того, щоб врятувати ситуацію і запобігти виходу ЗСУ до Бєлгородської області, російські війська поспішно перекидають додаткові сили під Ізюм.
Це, вважають аналітики з Інституту вивчення війни, навряд чи зупинить українських захисників.