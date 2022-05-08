Крім того, ЗСУ розвивають контрнаступ в Харківському напрямку.

Збройні сили України успішно контратакують у Запорізькій області.

Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОДА.

"На Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не проводив. Наші військовослужбовці гідно тримають удар, здійснюючи успішні контрнаступальні дії, про що свідчать статистичні дані щодо втрат російської армії у Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.

У ранковому зведенні Генштабу про Запорізьку область не згадували, водночас йшлося про перегрупування ЗС РФ на Південнобузькому і Таврійському напрямках.

Крім того, українські війська розвивають контрнаступ в Харківському напрямку і вже протягом наступних тижнів можуть вийти на кордон з Росією.

Для того, щоб врятувати ситуацію і запобігти виходу ЗСУ до Бєлгородської області, російські війська поспішно перекидають додаткові сили під Ізюм.

Це, вважають аналітики з Інституту вивчення війни, навряд чи зупинить українських захисників.

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