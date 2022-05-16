Російські окупаційні війська здійснили вісім атак.

На сході українські військові знищили майже 180 російських окупантів та п'ять ворожих танків.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Зазначається, що сьогодні, 16 травня, російські окупаційні війська здійснили вісім атак.

"Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Крім того, було знищено склад з боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

Втрати ворога у районі відповідальності ОТУ "Схід" становлять: особового складу – до 178, танків – 5, БМП – 7, БТР – 2, ББМ – 2, РСЗВ – 3, артилерійських систем – 1, мінометів – 2, АТТ – 5, БПЛА – 1.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив про "прокол" окупантів на Луганщині.

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