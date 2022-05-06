Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Українські військові збили ворожий безпілотник над Дніпром.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Дніпропетровщина. Все добре. Наші військові збили над Дніпром безпілотник", – зазначив він.

Раніше сьогодні у соцмережах були повідомлення про звуки вибухів у Дніпрі. Пізніше стало відомо, що в місті спрацювала ППО.

Неспокійна ніч у Дніпропетровській області

Як повідомляв УНІАН, вранці 6 травня росіяни з реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли два райони у Дніпропетровській області. Окупанти обстріляли Криворізький та Синельниківський райони.

На щастя, ніхто не постраждав.

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