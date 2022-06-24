Працювала артилерія однієї з українських десантних бригад.

Артилеристи 81-ї окремої артилерійської бригади ДШВ ЗС України знищили реактивну систему залпового вогню "Ураган" та броньовану ремонтно-евакуаційну машину окупантів.

Про це повідомили в прес-службі ДШВ.

"Точним та філігранним вогнем артилерії 81-ї окремої артилерійської бригади ДШВ ЗС України знищено одну одиницю реактивної системи залпового вогню 220 мм БМ-27 "Ураган" та БРЕМ російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

На світлинах з повітря видно, як палає російська техніка, уражена українською артилерією. Поруч видніються вже знищені цілі.

В ДШВ наголошують, що підрозділи продовжують щохвилини героїчно стримувати та знищувати сили противника на всіх основних напрямках, захищаючи Батьківщину та її громадян.

Як повідомляв УНІАН, львівські десантники збили розвідувально-ударний вертоліт Росії Ка-52 "Алігатор" вартістю $16 млн.

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