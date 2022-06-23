Також наші захисники підбили два БТРи і дві БМД противника.

Львівські десантники збили розвідувально-ударний вертоліт Росії Ка-52 "Алігатор" вартістю $16 млн.

Про це повідомив голова Львівської ОВВА Максим Козицький.

Ціль знищив стрілець-зенітник 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ з переносного зенітно-ракетного комплексу "голка".

"Також наші захисники підбили два БТРи та дві БМД противника. Так тримати!"- написав Козицький.

Війна в Україні та російська авіація:

Станом на 14 червня 2022 року зенітні ракетні війська Повітряних сил України збили вже 500 повітряних цілей, включаючи крилаті ракети, БПЛА, літаки та вертольоти противника.

Російські літаки та вертольоти не залітають в повітряний простір над тією українською територією, яка знаходиться безпосередньо під контролем Збройних сил України.

Росія зосередила навколо України великий потенціал - авіагрупування з близько 700 літальних апаратів (450 літаків і 250 вертольотів).

17 червня російський льотчик розбив військовий літак на кордоні з Україною.

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