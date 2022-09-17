Населений пункт розташований на відстані 12 км до Лиману.

Воїни 66 окремої механізованої бригади Збройних сил України заявили про звільнення селища Щурове Донецької області.

Про це українські захисники повідомили у відеозверненні, опублікованому у мережі.

На кадрах з населеного пункту український захисник повідомляє, що Щурове перейшло під контроль ЗСУ та повністю звільнене від російських загарбників. Після цього воїн встановлює український прапор над селом.

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Інший захисник додає: "Слава Україні!".

Село Щурове розташоване на відстані 12 кілометрів від Лиману Донецької області, за який точаться важкі бої. Жителі Донбасу знають його, як курортне селище. А тим часом окупанти і колаборанти тікають з міст, які були захоплені Російською Федерацією ще в 2014 році. Зрадників та загарбників лякає український контрнаступ, в результаті якого воїни звільнили Харківську область.

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