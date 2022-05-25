Росіяни продовжують активно обстрілювати Чернігівську та Сумську області.

Прикордонники разом з іншими українськими захисниками готуються до можливого повторного вторгнення Росії з півночі. Зараз окупанти регулярно обстрілюють території Чернігівської та Сумської областей біля кордону. У них "немає поняття про правила ведення бою", тому українські бійці розглядають найгірший з потенційних сценаріїв.

Такими думками поділилися наші солдати в розмові з The Washington Post. Видання підготувало матеріал про те, як йдуть справи на кордоні з Росією в північних областях.

Зараз на Чернігівщині проходить транскордонна війна. Росіяни обстрілюють українські села з танків, артилерії та іншої техніки.

"Кордон вже ніколи не буде колишнім. Якщо раніше там був тільки танковий Рів, то тепер все це буде заміновано", — заявив командир одного з підрозділів прикордонників Сергій Хоменко.

Він разом з підлеглими живуть в болотах і лісах уздовж кордону. Крім росіян, відбиватися доводиться від "комарів розміром з кулак".

Відтоді, як окупантів вибили з Чернігівської області, минуло сім тижнів. Люди почали повертатися додому, але заступник командира ДПСУ в області Олександр Середа каже, що вони занадто поспішають. Зараз щодня на територію регіону падає від двох до восьми снарядів.

"У будь-якому випадку ми готуємося до можливого повторного вторгнення. Вони атакують наші позиції і міста. [У росіян] немає поняття про правила ведення бою", — заявив Середа.

Аналогічна динаміка спостерігається в Сумській області. А на Харківщині, де ЗСУ провели контрнаступ, очікують переходу від генеральних битв до оборонних дій.

"Тепер кордон залитий ріками крові. Це пам'ятник загиблим. Ця лінія тепер асоціюється з принесеними в жертву життями", — підсумував Середа.

Нагадаємо, сьогодні, 25 травня, голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус підтвердив постійні обстріли прикордонних територій в регіоні. Росіяни відкривають вогонь як вдень, так і вночі. Схожа ситуація склалася на Сумщині: сьогодні ворог обстріляв землі трьох громад в області, одну — з літака.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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