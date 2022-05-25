Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Російські окупанти з літака завдали ракетних ударів по Сумщині.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні, близько 17 години, ворог зі своєї території відкрив вогонь по Есманській та Новослобідській громадах. Близько 20 вечора російський літак завдав ракетних ударів по території Шалигінської громади", - зазначив він.

За словами Живицького, втрат немає в обох випадках.

"Росіяни все ж продовжують порушувати техніку безпеки і правила поводження з власною зброєю. Мабуть тому в них на території й руйнуються будівлі та підприємства. Весь час щось у них відбувається біля наших кордонів із Сумщиною", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, стало відомо, скільки ракет випустили по Україні з 24 лютого.

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