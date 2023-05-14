Також було розбито два склади боєприпасів, а також дві станції радіоелектронної боротьби.

Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника та чотири удари по ворожих зенітно-ракетних комплексах.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. "Також нашими захисниками збито три ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10", знищено 2 розвідувальних дрони типу Zala, чотири баражуючих боєприпаси "Ланцет" та ще 5 - невстановленого типу.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження живої сили, реактивну систему залпового вогню на вогневій позиції, два засоби протиповітряної оборони, два склади боєприпасів, а також дві станції радіоелектронної боротьби противника", - зазначається у повідомленні.

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