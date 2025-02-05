При цьому ворог просунувся біля трьох населених пунктів.

Сили Оборони України відновили позиції біля Надіївки Донецької області.

Про це повідомив проєкт DeepState. При цьому, аналітики зазначили, що російські окупанти просунулися біля низки населених пункув. Зокрема мова йде про Западне, Кіндрашівку (Харківська область) та Тополів. "Уточнено район Олександрополя", - йдеться у повідомленні.

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Війна в Україні: новини

Вчора президент Володимир Зеленський врепше назвав приблизну кількість загиблих під час війни з РФ - це 45 100 українців. Він додав, що точна кількість військовополонених українських захисників залишається невідомою. Йдеться про тисячі людей.

Крім того, президент розкрив кількість поранених. За його словами, йдеться про біля 390 тис. випадків поранень. "Є люди, які отримали поранення, але потім повернулися на передову і знову отримали поранення. Тобто кількість поранень вища, ніж кількість поранених людей", – додав президент.

Точна кількість загиблих і поранених військових в Україні не розкривається.

3 лютого стало відомо, що на війні з окупантами загинув співзасновник і командир підрозділу "Гострі картузи" Антон Спіцин. Він боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення РФ.

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