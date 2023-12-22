Крім того, завдяки взаємним гуманітарним домовленостям вдалося повернути до України чотирьох громадян України.

Україна і Росія 22 грудня домовилися про передачу гуманітарних пакунків та листів для військовополонених з обох країн. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Згідно зі спільними домовленостями з російською стороною сьогодні, 22 грудня 2023 року, проведено зустріч моїх Представників та Уповноваженої з прав людини РФ Т.Москалькової з метою передачі гуманітарних пакунків та листів для військовополонених обох країн", - написав він.

За його словами, передача посилок та листів для наших Захисників та Захисниць була проведена за участі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, які здійснили централізовану закупівлю теплих речей, взуття та речей особистої гігієни.

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"Важливими залишаються принципи гуманності, взаємної довіри та впевненості сімей у тому, що їхні рідні зможуть отримати звістки з дому. Крім того, завдяки взаємним гуманітарним домовленостям вдалося повернути до України чотирьох громадян України. У свою чергу, Україна посприяла тому, щоб до Росії виїхали громадяни для возз'єднання родини", - додав він.

Обмін полоненними - деталі

Президент України Володимир Зеленський розповів про проблеми з обміном полоненими. Він зауважив, що "процес ускладнено". Зеленський зазначив, що не може сказати, що саме ускладнило процес обміну полоненими, тому що "буде не дуже етично".

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