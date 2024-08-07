У повітряному бою український дрон переміг Мі-28 російських окупантів.

Український дрон переміг російського Мі-28 у повітряному бою.

Відео ураження російського гелікоптера "злили" у мережу. Активіст та волонтер Сергій Стерненко після цього підтвердив автентичність ролика та опублікував його у кращій якості.

"Це була робота довгим дроном, на який ви донатили. І були ще деякі плани, які тепер під загрозою через злив", - зазначив Стерненко.

Втім, він показав кадри, на яких видно, як український дрон врізається у Мі-28. Після цього відео переривається.

Українці збили дроном російського вертольота - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 31 липня двокілограмовий український дрон "приземлив" 12-тонний російський вертоліт. У ЗМІ спочатку заявляли, що це був Мі-8.

Зазначалося, що один із безпілотників, дистанційно керований оператором із гарнітурою віртуальної реальності, збив російський гелікоптер. Очевидно, таку атаку українці реалізували вперше. На кадрах, які поширили соцмережі, видно, як під Донецьком на окупованому Росією сході України горить гелікоптер.

Водночас вчора повідомлялося, що у небі над Сумщиною підрозділами Сил оборони та безпеки було збито вертоліт російських окупаційних військ. Тим часом у російських телеграм-каналах скаржилися на втрату вертольота Ка-52.

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