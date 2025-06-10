В Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування росіянами ударних дронів типу "Shahed". Червоним кольором на мапі позначені Сумщина, Полтавщина, Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Херсонщина, Миколаївщина і Кіровоградщина.

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Масовані обстріли України

Останнім часом Російська Федерація нарощує кількість безпілотних літальних апаратів, якими атакує Україну. У звітах Командування Повітряних сил ЗСУ можна побачити "рекордні" числа запущених БПЛА.

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З 20:00 9 червня до 09:00 загарбники застосували 315 дронів типу "Shahed" та безпілотники-імітатори, а також дві балістичні і п'ять крилатих ракет.

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