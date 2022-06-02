2 червня Міноборони Британії вже офіційно заявило про передачу Україні американських реактивних систем залпового вогню.

Поставка в Україну ракетних систем несе в собі приховані ризики, одним з яких може стати масований обстріл українських територій російськими військами.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

"США заявили, що по території Росії удари наноситися не будуть (і це повторив вчора Зеленський). Але в Україні є території, які Москва вважає своїми (Крим) або визнала юридично (Донбас). Що буде, якщо удари новою зброєю Україна почне наносити вглиб цих територій - незрозуміло. У теорії це може викликати ескалацію", - йдеться в матеріалі.

Також наголошується, що якщо США стримають обіцянку не поставляти далекобійні ракети, то нинішні системи до Криму не дістануть (їх дальність 70-80 км).

Як пише видання, "моментом істини" буде наступний масований ракетний обстріл території України з боку Росії, після якого стане зрозуміло, чи зможе Київ утриматися і не завдавати удару у відповідь по території РФ.

Допомога Україні:

1 червня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет озброєнь для України, включаючи високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, точну зброю, яка може вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

Крім того, до пакету допомоги увійдуть: високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси; протиартилерійські радари; радари повітряного спостереження; Javelin та командно-пускові модулі до них; протитанкова зброя; артилерійські снаряди калібру 155-мм; вертольоти Мі-17; тактичні машини; запасні частини та обладнання.

2 червня Міноборони Британії вже офіційно заявило про передачу Україні американських реактивних систем залпового вогню M270, здатних вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

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