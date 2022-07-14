Зенітно-ракетні війська Повітряних сил знищили дві ракети.

Вінницю було атаковано крилатими ракетами типу "Калібр", які російські окупанти випустили з підводного човна в акваторії Чорного моря.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Сьогодні, близько 11:00, російські окупаційні війська з акваторії Чорного моря завдали ударів крилатими ракетами "Калібр" з підводного човна фактично по центру Вінниці", - зазначив він.

За словами Ігната, зенітно-ракетні війська повітряних сил знищили дві ракети.

Як повідомляв УНІАН, вранці російські війська випустили ракети по центру Вінниці.

Відомо про 17 загиблих, а також про 25 авто, що згоріли.

Також близько 90 потерпілих звернулися за допомогою до медичних закладів, приблизно півсотні з них – у тяжкому стані. Встановлено, що також знищено приміщення одного з медичних центрів.

Поліція у Вінниці розгорнула мобільний пункт для звернень громадян (вул.Замостянська, 37) і відкрила гарячі лінії для пошуку зниклих.

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