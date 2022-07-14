Близько півсотні людей отримали важкі поранення.

Внаслідок ракетних ударах вдень 14 липня у Вінниці загинули 12 осіб. Близько 90 постраждалих звернулися за допомогою до медичних установ, приблизно півсотні з них у важкому стані.

Про це повідомляє Національна поліція України станом на 13:00.

Встановлено, що також знищено приміщення одного з медичних центрів.

Повідомляється, що поліція у Вінниці розгорнула мобільний пункт для звернень громадян (вул.Замостянська, 37) і відкрила гарячі лінії для пошуку зниклих.

"Якщо ваші рідні або знайомі перебували в місці прильоту і не виходять на зв'язок, телефонуйте за номером 050-222-03-26 або 59-42-00", – йдеться в повідомленні.

Ракетний удар по Вінниці 14 липня: що відомо

14 липня у Вінниці прогриміло кілька вибухів. Спочатку в міській раді розповіли про один вибух, а потім доповнили інформацію. Голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов підтвердив удари по місту. Чотири ракети над областю збили сили ППО, повідомив він.

За попередньою інформацією, три російські ракети потрапили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів і розташовані неподалік житлові будинки.

На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Раніше повідомлялося про восьми жертвах, серед яких маленька дитина.

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