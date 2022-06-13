У Сєвєродонецьку зараз тривають бойові дії високої інтенсивності.

Російські загарбники в Сєвєродонецьку Луганської області несуть значні втрати і просуваються лише за допомогою штурмової авіації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу.

"Велика визвольна війна в активній фазі. Триває другий етап повномасштабного вторгнення росіян. Ворог продовжує, на жаль, переважати нас у техніці і в артилерії. Сили оборони активно обороняються і завдають ворогу значних втрат", - сказав він.

Мотузяник зазначив, що у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. "Командування ворога не рахується з втратами та намагається захопити якомога більше території України. Російські війська продовжують застосовувати тактику ще з часів Другої світової війни, основним здобутком вважаючи оточення українських військ і захоплення нових територій", - сказав речник.

Він додав, що "особливого значення ворог надає досягненню значної переваги, особливо в артилерії і бронетехніці, практично не застосовуючи маневри піхоти". "І про це свідчить аналіз повідомлень, зокрема про хід бойових дій у міській забудові міста Сєвєродонецьк, де окупанти несуть значні втрати в піхотних підрозділах Росгвардії та у збройних силах Росії і просуваються лише застосовуючи штурмову авіацію", - заявив Мотузяник.

Також окупанти активно застосовують артилерію і реактивні системи залпового вогню в напрямку Сєвєродонецька. Ворог наразі контролює центр міста. "Там зараз тривають бойові дії високої інтенсивності", - наголосив Мотузяник.

Крім того, ЗСУ стримують наступальні дії російських підрозділів, які намагаються оточити українські війська у районах Сєвєродонецька і Лисичанська, та блокувати шляхи постачання з Бахмута. "Противник несе значні втрати і продовжує здійснювати заходи з їх відновлення", - сказав Мотузяник.

На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів, але продовжував обстріли позицій українських військ в районах населеного пункту Маяки (10 км північніше Слов'янська) та Сєрєбрянка (5 км північно-східніше Сіверська).

При цьому, на Бахмутському напрямку українські підрозділи відбили штурм ворога у напрямках Вікторівка-Врубівка і Комишуваха-Врубівка. "Аби блокувати наші підрозділи, противник відновив наступальні дії в районі селища Золоте і намагається закріпитися на рубежі населених пунктів Роти-Миронівка", - додав Мотузяник.

Речник зазначив, що ЗСУ успішно стримали штурм ворога в напрямку Доломітне-Кодима і Доломітне-Новолуганське (це 15 км південно-східніше міста Бахмут). "Ворог наступав у цих районах, прагнучи покращити своє тактичне положення і оволодіти панівними висотами, проте, наші захисники не дали окупантам досягти успіху", - сказав Мотузяник.

За його словами, основна мета російського командування на даному етапі - усе ще вихід на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини, забезпечення стійкості сухопутного коридору між Ростовською областю і тимчасово окупованим Росією Кримом, а також блокування морських комунікацій України в північно-західній частині Чорного моря.

Як повідомляв УНІАН, російські війська контролюють понад 70% Сєвєродонецька, а евакуація з міста неможлива.