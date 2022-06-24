Доступ до міста є, постійно проходить так звана тиха евакуація.

У Лисичанську дуже важка ситуація. Російські війська обстрілюють місто великими калібрами: ракетами, авіабомбами, САУ типу "Тюльпан", "Гіацинт".

Про це заявив глава Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай в інтерв'ю Forbes.

"Руйнування у Лисичанську страшні. Але доступ до міста є, постійно проходить так звана тиха евакуація – обережно вивозиться 20–30 людей за день. Є можливість евакуювати більше місцевих, але люди не завжди хочуть виїжджати. Вони приймають рішення, тільки коли вже прилетіло в їхній під’їзд або коли дорога, якою можна виїхати, повністю зруйнована", - заявив він.

Зараз у місті залишилося приблизно 15% населення.

"Військові, волонтери, адміністрація – всі допомагають вивозити мирних мешканців. Наприклад, сьогодні вдалося врятувати 23 людини. Евакуація триває, можливість постачати туди гуманітарні вантажі є", - додав Гайдай.

Він зауважив, що чим ближче підходять російські війська, тим ближче вони можуть поставити артилерію та міномети. "І обстріли по місту будуть більш щільними. Їхня тактика така, як усюди: нищити будинок за будинком", - додав Гайдай.

Раніше стало відомо, що українські військові зупинили наступ російських окупантів у напрямку південної околиці Лисичанська Луганської області - завдали противнику втрат і змусили відступити.

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