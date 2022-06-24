Українським військам протягом декількох тижнів вдавалося стягувати в цей район значну кількість російських наступальних ресурсів.

Втрата Україною Сєвєродонецька не стане важливим поворотним моментом у війні. ЗСУ виконали основне завдання в боях - вимотати ресурси ворога.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Українським війська протягом декількох тижнів вдавалося стягувати в цей район значну кількість російського особового складу, зброї та техніки, що, ймовірно, послабило загальні можливості російських військ, не дозволяючи їм зосередитися на більш вигідних напрямках наступу", — вважають аналітики.

Через що росіянам, наприклад, не вистачить сил безпосередньо штурмувати Слов'янськ.

"Втрата Сєвєродонецька — це втрата для України в тому сенсі, що будь-яка територія, захоплена російськими військами, — це втрата, але битва за Сєвєродонецьк не стане вирішальною перемогою Росії", - переконані в ISW.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на захопленні Сєвєродонецька і виході до Лисичанська. Ворог закріплюється на раніше захоплених позиціях в районах Лоскутівки та Рай-Олександрівки.

На Луганщині окупанти намагаються встановити контроль над Гірським і вже зайняли Миколаївку. Спробу наступу ворога в напрямку Мар'їнки ЗСУ жорстко придушили.

Українські військові зупинили наступ російських окупантів у напрямку південної околиці Лисичанська Луганської області - завдали противнику втрат і змусили відступити.

Під Харковом противник обстрілює раніше звільнені села, намагається утримати займані рубежі, щоб не дати ЗСУ вийти до кордону.

За даними Міноборони, ЗСУ зараз здійснюють маневрову оборону на Донбасі, бо у ворога вогнева перевага. Українські захисники роблять все, щоб не допустити оточення російськими силами.

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