Ціль була розташована в Петровському районі.

У 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка показали знищений склад боєприпасів у Донецьку. Судячи з усього, ціль вразили в суботу.

Відео з демонстрацією наслідків влучного удару опублікував прес-центр 59-ї бригади. Кадри ролика підтверджують, що окупанти розташували склад боєприпасів на околиці міста неподалік від терикону. Українські воїни встигли зафіксувати пожежу після влучення.

Поруч зі складом можна помітити кілька одиниць ворожої техніки, а ось окупантів немає. Інформація про вбитих і поранених рашистів в результаті удару поки не надходила.

Відео дня

Найімовірніше, склад боєприпасів розташовувався в Петровському районі Донецька. У суботу, 11 лютого, в Telegram-каналах повідомлялося про вибух в цій частині міста. Після цього було чутно звуки, схожі на детонацію боєприпасів.

Втрати Росії в Україні: остання інформація

Як повідомив Генштаб ЗСУ у традиційному щоденному зведенні, українські захисники з моменту повномасштабного вторгнення Росії знищили 138 340 окупантів.

Терорист Олександр Ходаковський заявив про удар по штабу батальйону проросійських бойовиків "Схід" в районі Вугледара. В результаті вдалося ліквідувати одного з офіцерів.

Спікер Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський прокоментував розгром 155-ї бригади морської піхоти РФ: "Під Вугледаром і Мар'їнкою Донецької області знищено велику кількість живої сили противника, в тому числі командний склад. Крім того, за останній тиждень противник втратив близько 130 одиниць техніки, в тому числі 36 одиниць танків".

Полонені "вагнерівці" у свіжому інтерв'ю повідомили, що Росія відправляє хвилі живої сили, поки не досягне результату. Військовослужбовці використовуються, як витратний матеріал.

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