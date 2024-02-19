В останню добу спостерігалась підвищена активність ворога на Мар’їнському та Запорізькому напрямках.

В Авдіївці росіяни проводять "зачистку", повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій у ефірі телемарафону.

"Росіяни зараз проводять перегрупування після досягнутої цілі у Авдіївці. Вони проводять "зачистку" в Авдіївці. Тому що це місто, значна територіальна одиниця", - сказав він.

Також Лиховій висловив припущення, що окупанти, ймовірно, будуть перекидати якісь підрозділи на інші напрямки, але поки що пройшов досить короткий час, щоб це відбулося. Разом з тим, за його словами, в останню добу спостерігалась підвищена активність ворога на Мар’їнському та Запорізькому напрямках.

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"На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Георгіївки, Побеєди і Новомихайлівки. Там ворог за добу 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. А на Запорізькому напрямку противник 10 разів безуспішно намагався атакувати позиції Сил оборони в районі Роботиного. На цьому напрямку ситуація динамічна, ворог завдає великого вогневого ураження. Додам, що після позавчорашньої спроби атаки значною кількістю бронетехніки, яка була відбита, і коли багато танків, бронемашин і живої сили противника було зменшено, ворог і на цьому напрямку перейшов до своєї звичної тактики малих штурмових груп із додаванням бронетехніки", - прокоментував Лиховій.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про ухвалене рішення вивести українські сили з Авдіївки. 18 лютого підрозділи захисників були виведені з міста на нові більш вигідні позиції.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили, що контроль над руїнами Авдіївки не дасть ворогу жодних стратегічних переваг. При цьому у битві за Авдіївку росіяни зазнали більше втрат, ніж у боях за Бахмут.

Там нагадали, оборона Авдіївки від російських загарбників тривала майже 10 років. Зараз українські воїни були змушені залишити місто через брак боєприпасів через зволікання партнерами із наданням допомоги.

Водночас зазначається, що Росія захопила Авдіївку ціною величезних втрат у техніці та людях. За 4 місяці активної фази боїв знищено понад 47 тис. окупантів, 364 танки, 5 літаків та іншої техніки противника.

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