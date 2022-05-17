Під час злочинів окупанти тримали всіх, хто мешкає у квартирах, на автоматному прицілі.

В окупованому Енергодарі російські загарбники ходять по квартирах та забирають чоловіків у невідомому напрямку.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Запорізької обласної військової адміністрації.

"За повідомленням місцевих, в Енергодарі російські військові сьогодні ходили по квартирах та забирали чоловіків, зв'язували руки та вивозили у невідомому напрямку. Наразі повідомляють про шістьох викрадених. Під час злочинів росіяни тримали всіх, хто мешкає у квартирах, на автоматному прицілі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що російські військові риють окопи навколо міста та будують укріплення.

Як повідомляв УНІАН, за даними радника міністра внутрішніх справ України Вадима Денисенка, з Росії окупантам надійшла вказівка готувати окуповані території Запорізької та Херсонської областей до референдуму за кілька місяців.

"Якщо говорити про Енергодар і не тільки, то росіяни намагаються максимально закріпитися. Вони намагаються встановлювати свою владу, вони розставляють в багатьох населених пунктах "смотрящих", часто з кримінального світу", - розповів Денисенко.

Вас також можуть зацікавити новини: