Окупанти готуватимуть поле для проведення у найближчі місяці референдуму.

З Росії окупантам надійшла вказівка готувати окуповане Запоріжжя та Херсонщину до референдуму за декілька місяців.

Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Якщо говорити про Енергодар і не тільки, то росіяни намагаються максимально закріпитися. Вони намагаються встановлювати свою владу, вони розставляють в багатьох населених пунктах "смотрящих", часто з кримінального світу", - сказав він.

За його словами, є випадки, коли на посади ставляться коханки та близькі родичі.

Також Денисенко повідомив, що росіяни готуватимуть "поле" для проведення у найближчі місяці референдуму.

"З Росії є вказівка, щоб через декілька місяців вийти на референдум. Про що цей референдум, вони поки не розуміють, але вони концентруватимуться на проведенні поля для референдуму", - пояснив він.

При цьому, голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута повідомив, що окупанти для виборів збирають паспортні дані жителів.

Він вважає, що жителі Херсону підтримують Україну, тому на референдум не підуть.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти планують провести "перепис" населення на Херсонщині, так само як це було в тимчасово окупованому Криму у 2014 році.