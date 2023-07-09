Авіація знищила сім осередків живої сили росіян.

Авіація сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника.

Про це повідомили у Генштабі. Там додали, що також, нашими захисниками було знищено 10 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

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Війна в Україні: новини

В даний час ЗСУ проводять контрнаступ на декількох ділянках фронту. Найважча ситуація на Донбасі: Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках. Там окупанти постійно обстрілюють позиції українських військових і населені пункти.

А в Херсонській і Запорізькій областях росіяни намагаються недопустити просування ЗСУ.

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