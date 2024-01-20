За словами Андрія Юсова, ситуація щодо можливої участі Білорусі у війні відстежується, моніториться та вивчається українськими військовими.

Президенту Росії Володимиру Путіну не вдалося цілком залучити білоруську армію у війну проти України. Водночас українські військові відстежують цю ситуацію у розвитку. Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) Андрій Юсов.

Коментуючи попередні заяви ГУР щодо планів Кремля залучити Білорусь до війни проти України, він зазначив, що Путін використовує білоруський чинник для відволікання українських сил, резервів, для створення якихось додаткових точок напруги.

"Але до залучення безпосередньо білоруської армії до агресивної загарбницької війни проти України, сухопутних операцій Путін не дійшов", - розповів Юсов.

За його словами, ситуація щодо можливої участі Білорусі у війні відстежується, моніториться та вивчається українськими військовими.

Білорусь у війні РФ проти України - останні новини

Днями білоруські військові відбули до РФ вивчати досвід війни проти України. Після навчання вони як інструктори передаватимуть отриманий досвід підрозділам ЗС країни.

Також УНІАН повідомляв, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Путін "подарував" йому ядерні ракети. При цьому отримані у Москви ракети, за словами Лукашенка, можуть бути спрямовані проти Польщі.

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