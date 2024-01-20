Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна безоплатно отримала від Росії ядерні ракети "Іскандер", пише The Moskow Times.
"Треба сказати спасибі росіянам: вони нам здорово допомогли в минулому році... Ми у росіян за їхні гроші, — правда, ми платимо їм за іншими рахунками, - отримали такі комплекси, як "Іскандер", - сказав білоруський диктатор.
Президент Білорусі підкреслив, що використання таких комплексів і ядерних ракет вимагає суворого дотримання певного протоколу. Також необхідні резолюції кількох високопоставлених чиновників для приведення цих озброєнь в дію.
Слід зазначити, що раніше Лукашенко вже називав тактичні ядерні ракети, які Путін запланував розмістити в Білорусі, "своїми".
"І не треба говорити, ось, тільки будуть зберігати, це не наша зброя. Це наша зброя, яка сприятиме суверенітету і незалежності", - сказав Лукашенко. Він додав, що віддав розпорядження відновити майданчики, на яких розміщувалися ракети з ядерними боєголовками, а слідом за тактичною ядерною зброєю в разі необхідності Білорусь може отримати і стратегічну.
При цьому отримані у Москви ракети, за словами Лукашенка, можуть бути спрямовані проти Польщі, яку він звинуватив у плануванні вторгнення на територію Білорусі. Лукашенко заявив, що гарантії, дані йому в 1990-х роках, були "розтоптані" і "порушені" і що Білорусь змушена повернути ядерну зброю на свою територію.
Російська ядерка в Білорусі
В кінці березня минулого року президент РФ Володимир Путін заявив, що має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі на особисте прохання білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Через деякий час Путін уточнив, що розміщення ядерної зброї в Білорусі "йде за планом".
Наприкінці серпня президент Польщі Анджей Дуда підтвердив, що Росія перекидає ядерну зброю малої дальності в Білорусь.