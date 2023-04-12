У мережі набирає обертів скандал через дії військкомів щодо українця, якого насилу "відбила" від мобілізації перехожа на одній з вулиць Івано-Франківська.
У ролику, який вдалося зняти "героїні", чоловіка із закладеними за спину руками вже встигли укласти на пузо при спробі вручити повістку. За даними ЗМІ, інцидент стався поруч з молокозаводом. Джерела в місцевій поліції розповіли "ТСН", що вже займаються цією справою.
"Ми встановили, що це відео свіже. Попередньо - інцидент стався через вручення повістки. Подробиці інциденту з'ясовуються", - кажуть вони.
Днями Кабмін розширив повноваження військкоматів
Нагадаємо, що випадки про те, як українцям намагаються вручити повістки прямо посеред вулиці - досить частий інфопривід для скандалів в мережі.
Нещодавно український уряд вирішив частково стати на бік воєнкомів й врегулювати питання мобілізації. Зокрема, їм дозволили надсилати повістки військовозобов'язаним незалежно від місця їх перебування на військовому обліку. Раніше українців було заборонено відправляти до військкомату не за місцем проживання.