За даними ЗМІ, інцидент стався поруч з молокозаводом.

У мережі набирає обертів скандал через дії військкомів щодо українця, якого насилу "відбила" від мобілізації перехожа на одній з вулиць Івано-Франківська.

У ролику, який вдалося зняти "героїні", чоловіка із закладеними за спину руками вже встигли укласти на пузо при спробі вручити повістку. За даними ЗМІ, інцидент стався поруч з молокозаводом. Джерела в місцевій поліції розповіли "ТСН", що вже займаються цією справою.

"Ми встановили, що це відео свіже. Попередньо - інцидент стався через вручення повістки. Подробиці інциденту з'ясовуються", - кажуть вони.

Днями Кабмін розширив повноваження військкоматів

Нагадаємо, що випадки про те, як українцям намагаються вручити повістки прямо посеред вулиці - досить частий інфопривід для скандалів в мережі.

Нещодавно український уряд вирішив частково стати на бік воєнкомів й врегулювати питання мобілізації. Зокрема, їм дозволили надсилати повістки військовозобов'язаним незалежно від місця їх перебування на військовому обліку. Раніше українців було заборонено відправляти до військкомату не за місцем проживання.

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