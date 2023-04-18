Ворожа техніка їде з боку окупованого Мангуша.

Російські війська продовжують перекидати техніку через тимчасово окупований Маріуполь Донецької області, куди раніше прибули нові підрозділи загарбників. На вулицях міста помітили ворожі танки.

Як повідомив у Telegram радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко, танки росіяни перекидають на Вугледарський напрямок.

"Фіксуємо черговий зворотній рух танків. З напрямку Мангуша через центр міста в напрямку Новоазовська. Чергове посилення на Вугледарський напрямок", – написав Андрющенко.

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Ситуація в окупованому Маріуполі

Російські окупанти продовжують нищити український Маріуполь. Росіяни перетворили на пустелю житловий район "Черемушки", знищивши всі 29 багатоповерхових будинків, які були там до вторгнення.

Крім того, російські окупанти знищують екосистему Азовського моря та забруднюють його. Через такі дії росіян гинуть дельфіни. Днями тіло одного з них помітили на пляжі в Маріуполі.

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