Чиновник російського Міноборони "проіспектував будівництво фортифікацій житлових кварталів".

В захоплений окупантами Маріуполь приїхав заступник міністра оборони країни-агресорки Тімур Іванов.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За його даними, Іванов прибув у зруйноване росіянами місто "з інспекцією будівництва фортифікацій житлових кварталів".

"Знаємо, що лишилось за кадром пропаганди (і про аеропорт, і про порт, і окопи напряму в Мангуш/Нікольське). Але окрема вдячність пропагнадистам, які показали подробиці кортежу та вертоліт, яким воно прибуло. Бо наш спротив все гадав - чи то з Донецька автівкою приїхав? Але тепер точно розуміємо, де мраZоту перехопити. Відплата вже поруч", - зазначив Андрющенко.

Як писав УНІАН, раніше Міноборони РФ відзвітувало про візит Сергія Шойгу. Нібито міністр ознайомився з поточною ситуацією на фронті, "провів інспекцію" окупованих територій.

На відео, опублікованому РФ, показано, як делегація з Шойгу виходить з вертольота, потім проводить нараду, після якої нагороджує окупантів медалями.

Згодом журналіст Роман Цимбалюк повідомив, що Шойгу не відвідував пункти управління ЗС РФ на території Луганської та Донецької областей.

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