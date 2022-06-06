Місцевих мешканців закликають негайно пройти в укриття та залишатися там до кінця тривоги.

Вранці 6 червня Миколаїв сколихнули вибухи. Наразі в місті залишається загроза артилерійського обстрілу.

Про це у Telegram повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Зокрема, о 9:55 мер попередив про загрозу артобстрілу. За його словами, в місті чути звуки вибухів.

"У місті лунають вибухи. Друзі, прошу всіх пройти до укриттів! Як мінімум - дотримуйтесь правила двох стін", - зауважив Сєнкевич.

Детальнішої інформації щодо вибухів наразі немає.

Як повідомляв УНІАН, вранці 6 червня жителів тимчасово окупованого Херсона розбудили вибухи. Характерні звуки було чутно у різних районах міста. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибухи могли доноситися із меж Херсонської та Миколаївської областей. Наразі там проходять артилерійські бої із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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