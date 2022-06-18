Детальне оприлюднення інформації про лікувальний заклад наражає на небезпеку всіх - сам заклад, лікарів і пацієнтів.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр закликала українців не оприлюднювати інформацію про лікарні, в яких лікують військовослужбовців.

Про це вона повідомила у Facebook.

"Не треба в умовах війни в сюжетах і текстах називати назву лікувального закладу та населений пункт, де він знаходиться. Чому? Бо ворог зацікавлений знищити лікувальні заклади, в яких лікують та ставлять у стрій військових. А як тоді про це говорити і показувати? Лікарів зі спини (щоб не наражати їх на особисту небезпеку). Лікувальний заклад без розпізнавальних ознак - щоб не було зрозуміло, де це. Назву закладу не називати. Як це роблять військові ЗМІ - "в одній з лікарень України або в одній з лікарень на півдні", - зазначила вона.

Маляр наголосила, що детальне оприлюднення інформації про лікувальний заклад, у якому лікують військових та цивільних поранених, наражає на небезпеку всіх - сам заклад, лікарів і пацієнтів.

"Спонукав на допис сьогоднішній ранковий сюжет в Марафоні про одну з обласних лікарень у великому місті - з усіма подробицями, наче для розвідки ворога знімали сюжет. На фото один і той же шпиталь - до і після оприлюднення інформації про нього", - написала Маляр й прикріпила знімки.

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