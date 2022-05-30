Мешканцям наполегливо радять залишатися в укриттях.

Російським окупантам вдалося просунулися всередину Сєвєродонецька, що на Луганщині.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Рашисти просунулися всередину Сєвєродонецька, тривають вуличні бої. Мешканцям наполегливо радимо залишатися в укриттях. Маємо надію, що зниклі лікарі живі, адже в підбитій "швидкій" тіла не виявлені", - розповів Гайдай.

За його словами, волонтери, які раніше потрапили під обстріл почувають себе задовільно

"Внаслідок сьогоднішнього обстрілу евакуаційного транспорту під Лисичанськом (ще не встановлено чи це була авіабомба чи снаряд крупного калібру) - загинув французький журналіст, дістав поранення патрульний поліцейський, ще один журналіст та перекладачка отримали контузію. Усіх везуть в лікарню в Дніпро", - розповів Гайдай.

Також він підкреслив, що евакуацію з Луганщини зупинено до стабілізації безпекової ситуації.

Нагадаємо, Гайдай повідомив про те, що окупанти розстрілюють машини волонтерів та лікарів. Вже відомо про зникнення трьох медиків, їхнє авто знайшли розірваним.

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