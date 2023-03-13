Гвардієць Микола уточнив, шо для вдалого "врожаю" на полі бою йому потрібна лише вірна бойова подруга - снайперська гвинтівка UAR-10.

В Міністерстві внутрішніх справ України поділились досвідом снайперського мистецтва для того, щоб захисники та захисниці нашої держави могли влучніше застосовувати зброю на полі бою з РФ.

Про свій особистий досвід розповів гвардієць Микола, йдеться в дописі відомства в Telegram. Хлопець наголосив на декількох вміннях, які важливі для снайпера.

"Снайперу потрібні терпіння і витримка, щоб вичікувати стільки, скільки треба, поки ціль стане досяжною", – сказав він.

За словами українського захисника, свою військову службу він розпочав два з половиною роки тому у волинському підрозділі Національної гвардії, де і відкрив у собі талант снайпера. До цього, ще у 22-річному віці, Микола працював на "заробітках" у Польщі.

"Мене зацікавила снайперська гвинтівка UAR-10, хотілося з нею працювати. І мені дали можливість обрати спеціалізацію снайпера. Пройшов двомісячні навчальні курси, отримав відповідний сертифікат", - розповів він.

Українські снайпери ефективно показують себе на полі бою з РФ

Нагадаємо, що наразі українські снайпери прицільно нищать росіян, які прийшли з кровопролитною війною на нашу землю.

Нещодавно один зі снайперів ЗСУ навіть встановив світовий рекорд, вдало ліквідувавши окупанта. Він здійснив найдальший бойовий снайперський постріл з відстані 2710 метрів, чим перебив минулий рекорд з боку канадського військового з Іраку.

Також нещодавно український снайпер вразив суспільство своїм стрілецьким роликом: в кадрі зафіксовано момент прицільної ліквідації ворожого солдата.

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