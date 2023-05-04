Безпілотник втратив керування. Ймовірно, йдеться про технічну несправність.

Ввечері у четвер, 4 травня 2023 року, в небі над Києвом було збито безпілотник Bayraktar TB2. Він втратив керування під час планового польоту.

У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло привести до небажаних наслідків.

"4 травня близько 20 години у Київської області, під час планового польоту, втратив керування БпЛА Bayraktar TB2. Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло привести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп. Ціль – знищено", – йдеться у повідомленні.

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В Повітряних силах пояснили, що ймовірно йдеться про технічну несправність безпілотника, наразі причини встановлюються. Зазначається, що внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв та постраждалих немає.

Збиття безпілотника над Києвом 4 травня

4 травня о 19:41 пролунав сигнал повітряної тривоги у Київській області, а о 20:00 – і в столиці. Було чути численні вибухи, вони тривали біля 10 хвилин.

Пізніше влада оприлюднила подробиці. Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що під час повітряної тривоги над Києвом був зафіксований безпілотний літальний апарат. Силами і засобами протиповітряної оборони об’єкт був збитий.

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив про вибухи і пожежу в Солом’янському районі столиці, а згодом про загоряння на невеликій площі в Печерському районі. Згодом Кличко поінформував, що пожежу у 4-поверховій будівлі у Соломʼянському районі столиці локалізували.

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