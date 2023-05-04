КМВА повідомила про роботу ППО в Києві.

У Києві та в Київській області ввечері 4 травня була оголошена повітряна тривога.

О 19:41 сигнал повітряної тривоги пролунав у Київській області, а о 20:00 – і в Києві. Згодом надійшли повідомлення, що жителі Києва чують численні вибухи в повітрі, які тривають протягом 10 хвилин.

Згодом КМВА повідомила про роботу ППО в Києві.

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"Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!", - сказано у повідомленні.

О 20:34 повітряна тривога в Києві і області була відмінена.

Російські атаки на Україну - подробиці

У ніч на 4 травня під час повітряної тривоги у північних і південних регіонах України Росією було здійснено масований пуск "Шахедів" по Києву та Одесі. Сили ППО знешкодили 18 з 24 ударних дронів.

Цього разу РФ використала новий маршрут БПЛА для атаки по Одесі. За словами Гуменюк, дрони типу Shahed-131/136 були випущені, зокрема, по Одещині з напрямку Азовського моря з використання особливостей ландшафту.

У ніч на 4 травня росіяни скоїли чергову повітряну атаку на Київ, спрямувавши на столицю дрони-камікадзе типу Shahed і ракети. Повітряна тривога в місті тривала понад 3,5 години. У військовій адміністрації зазначають, що в повітряному просторі Києва силами ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені.