Міськрада пише з посиланням на місцевих жителів, що вибухнуло авто.

В центрі окупованого міста Бердянськ пролунали вибухи.

Про це йдеться у повідомленні міськради Бердянська Запорізької області.

Зазначається, що у той час, коли у Бердянську звуки вибуху лунали з центру міста, вибухи чули й у Мелітополі.

Відео дня

РосЗМІ підтверджують вибухи біля будівлі "адміністрації" та публікують фото з місця вибуху.

За словами росіян, спрацював саморобний вибуховий пристрій. При цьому, міськрада пише з посиланням на місцевих жителів, що вибухнуло авто.

Ситуація в Бердянську

Так званого "заступника голови" окупаційної адміністрації Бердянська Олега Бойка знайшли вбитим у гаражі з двома вогнепальними пораненнями - в ногу та голову. Його дружину, яка теж співпрацювала із загарбниками, знайшли з вогнепальним пораненням в голову.

На місці подвійного вбивства знайшли 6 гільз 9-мм. Як зазначають пропагандисти, їх, ймовірно, випустили з пістолета Макарова. За словами свідків, постріли були глухими. Пістолет міг бути з глушником.

Так звані "слідчі" розглядають кілька версій убивства, зокрема "замовлення на вбивство від київської влади та діяльність ДРГ".

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