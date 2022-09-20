Відомо про випадки мародерства.

У тимчасово окупованому російськими військами Бердянську загарабники почали зламувати порожні квартири та гаражі.

Про це повідомляє створений Силами спеціальних операцій України сайт "Спротив".

Після вбивства так званого заступника "голови військово-цивільної адміністрації з питань житлово-комунального господарства" Олега Бойка та його дружини росіяни розпочали пошук диверсантів.

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"Під приводом цих пошуків окупанти почали зламувати порожні квартири та гаражі. В окремих випадках зафіксовані випадки мародерства", - йдеться у повідомленні.

За даними "Спротиву", окупанти проводять обшуки і у простих людей, які їм здаються "підозрілими".

Про вбивство Олега та Людмили Бойко стало відомо 16 вересня. Проросійські Telegram-канали повідомили, що їхні тіла знайшли біля гаража.

Людмила Бойко була головою "міської територіальної виборчої комісії" з проведення псевдореферендуму.

Пізніше російське пропагандистське видання повідомило, що у обох виявили вогнепальні поранення в голову.

Так звані "слідчі" розглядають дві версії вбивства, зокрема "замовлення на вбивство від київської влади та діяльність ДРГ". На місці знайшли шість 9-мм гільз.

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