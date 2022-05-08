Мешканців міста закликають не брати участь у заходах окупантів.

За участь у масових заходах 9 травня в окупованому Енергодарі рашисти готові платити готівковими рублями, аби тільки якнайбільше городян зголосились долучитись до масовки.

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу новин Енергодару.

"За участь у масових заходах 9 травня рашисти готові платити готівковими рублями, аби тільки якнайбільше городян зголосились долучитись до масовки. Шукають учасників і роздаючи напередодні "свята" так звану гуманітарку – ліки та продукти", - йдеться у повідомленні.

Мешканців міста закликають не брати участь у заходах окупантів.

"Енергодарці, не йдіть на угоду з сумлінням та не загравайте з небезпекою, адже відпрацювати "безплатний сир" доведеться по повній, засвітившись на пропагандистських телеканалах та "отримавши на горіхи" під час провокацій, які зі 100% вірогідністю будуть влаштовані окупантами. Бо сьогодні ви сито поїсте, а завтра можете втратити найцінніше – життя! Вчергове закликаємо вас утриматись від участі в будь-яких масових заходах 9 травня та не спокушатись подачками загарбників! Пам’ятайте: ви на своїй землі і Україна вже скоро поверне мирне життя на всі тимчасово захоплені росіянами території! Треба вистояти. Тримайтесь! Енергодар – це Україна!", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти створюють "святкову атмосферу" в захопленому Енергодарі, примушуючи містян прикрашати вікна квартир та будинків "символами вєликой побєди".

"Готуватись до занурення в цю атмосферу зобов’язані усі, чиї вікна виходять на фасадні частини будівель, щоб малюнки та написи (простіше кажучи – пропагандистську символіку) бачили усі перехожі. Крім того, рашисти активно залучають дітей та молодь до культурно-просвітницьких заходів, збираючи їх та проводячи настанови про "справжню історію великої війни та ще більш великої перемоги"", - йдеться у повідомленні.

Містян попереджають про можливі провокації рашистів.

"Як бачимо – промивка мізків городянам напередодні 9 травня вийшла на новий рівень, адже чим більше людей окупантам вдасться долучити до "святкування", тим яскравішою буде картинка на росТБ. Та тим яскравіше у пропагандистських ЗМІ виглядатимуть репортажі "з місця подій, де відбулись провокації українських націоналістів проти мирних людей"! А провокації точно будуть! Тож, шановні енергодарці, критично ставтесь до усіх пропозицій окупантів та залишайтесь 9 травня вдома. Не наражайте себе на небезпеку та живими та неушкодженими дочекайтесь звільнення рідної землі!", - закликають у повідомленні.

Нагадаємо, в Енергодарі окупанти почали вводити в обіг рублі.

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